Levi Strauss во II финквартале увеличила чистую прибыль в 3,7 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. увеличил выручку на 6%, чистую прибыль - в 3,7 раза во втором финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 1 июня, составила $67 млн, или $0,17 в расчете на акцию, по сравнению с $18 млн, или $0,04 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,22 на бумагу, тогда как опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали ее на уровне $0,13.

Выручка увеличилась до $1,446 млрд с $1,359 млрд годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне $1,37 млрд.

Levi's улучшила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает роста выручки на 1-2% и скорректированной прибыли в диапазоне $1,25-1,3 на акцию. Ранее предполагалось, что выручка сократится на 1-2%, а прибыль составит $1,2-1,25 на бумагу. Аналитики прогнозировали уменьшение выручки на 5,2% и скорректированную прибыль на уровне $1,23.

Прогноз компании учитывает введение пошлины в размере 30% на импорт товаров из Китая и в размере 10% - на импорт из других стран, отмечается в сообщении.

В третьем финквартале Levi's прогнозирует рост выручки в диапазоне 3-4% и скорректированную прибыль на уровне $0,28-0,3 на акцию (прогноз аналитиков - сокращение выручки на 4,6%, прибыль - $0,3).

Компания объявила о повышении размера дивидендов за третий финквартал до $0,14 на акцию с $0,13 во втором финквартале. Выплата будет произведена 8 августа с закрытием реестра 24 июля.

Акции Levi Strauss подорожали на 6,8% ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 14,1%, до $7,8 млрд.