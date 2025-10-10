Рубль утром продолжает заметно дешеветь в паре с юанем в рамках коррекции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,39 руб. (+5,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В четверг рубль перешел к ослаблению, что позволило юаню отыграть часть потерь предыдущей сессии. В результате к концу торгов китайская валюта прибавила 0,5%, закончив сессию в районе 11,33 руб. Восстановление юаня вызвано постепенной активизацией спроса со стороны импортеров на фоне окончания длинных выходных в Китае. Данный фактор в пятницу продолжит способствовать подъему китайской валюты и ее смещению в сторону отметки 11,5 руб., выступающей ближайшим сопротивлением. При этом на следующей неделе юань, скорее всего, продолжит восстановительную динамику, что позволит ему вернуться в диапазон 11,5-12 руб., который, по нашим оценкам, остается актуальным для китайской валюты с точки зрения факторов спроса и предложения", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть продолжают опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. Накануне котировки Brent и WTI упали на 1,6% и 1,7% соответственно.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени опустилась на 0,71%, до $64,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,62%, до $61,12 за баррель.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.