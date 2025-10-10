Stellantis в III квартале увеличил продажи автомобилей на 13%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV в третьем квартале 2025 ujlf увеличил поставки на 13% относительно того же периода прошлого года - до 1,3 млн автомобилей, сообщается в его отчетности.

В том числе продажи в Северной Америке выросла на 35% (до 403 тысяч), в Европе - на 8% (до 534 тысяч), на Ближнем Востоке и в Африке - на 21% (до 94 тысяч), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Индию и Китай) - на 7% (до 15 тысяч).

Продажи в Южной Америке сократились до 252 тысяч автомобилей.

Поставки Maserati упали на 19% - до 1,7 тысячи машин.

С начала 2025 года капитализация Stellantis упала на 25% (до 34,6 млрд евро), тогда как фондовый индекс FTSE MIB вырос на 25%.