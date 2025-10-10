Morgan Stanley снимет ограничения на криптовалютные инвестиции для клиентов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Morgan Stanley расширяет доступ к инвестициям в криптовалютные активы для всех клиентов и разрешит такие вложения для всех типов счетов, включая пенсионные, сообщает CNBC.

Банк уведомил финансовых консультантов, что с 15 октября они могут предлагать криптовалютные инвестиции любым клиентам. Ранее такие вложения были доступны лишь инвесторам с высокой склонностью к риску, имеющим активы не менее $1,5 млн.

Morgan Stanley расширяет доступ к криптовалютам для своих клиентов на фоне изменения позиции властей США в отношении этого класса активов с приходом в Белый дом Дональда Трампа, отмечает издание.

В прошлом месяце банк заявил, что в скором будущем разрешит торговлю биткойнами, а также рядом других криптовалют через свою платформу для розничных инвесторов E-Trade.