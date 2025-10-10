Рынок акций к вечеру упал к 2580п по индексу МосБиржи на фоне подешевевшей нефти

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу ускорил снижение после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики; фактором давления остаются геополитическая напряженность, а также подешевевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2580 пунктов, лидируют в снижении акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,5%, до 432 рублей).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2580,92 пункта (-2,2%), индекс РТС - 998,7 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 81,4103 руб. (-13,75 копейки).

"Московская биржа" выявила несоответствие обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" требованиям к корпоративному управлению для бумаг, включенных в первый уровень листинга. Согласно сообщению биржи, нарушения касаются дивидендной политики, эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия. В среду стало известно, что совет директоров "ПИКа" принял решение отменить дивидендную политику.

Подешевели также акции "Интер РАО" (-3,7%), "Русала" (-3,6%), "Татнефти" (-3,5%), "Ростелекома" (-3,4%), "ВК" (-3,3%), "АЛРОСА" (-3,1%), "МТС" (-3,1%), "Яндекса" (-3%), "Роснефти" (-2,5%), "НЛМК" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (-2,3%), "Т-Технологии" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Московской биржи" (-2%), АФК "Система" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "Полюса" (-1,9%), "Газпрома" (-1,7%), Сбербанка (-1,7% и -1,8% "префы"), "Аэрофлота" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "ММК" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,7%).

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине. "Мы добьемся этого. Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал Трамп журналистам в четверг на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Также Трамп заявил, что не исключает введения санкций в отношении России. "Да, может быть, я это сделаю", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Вашингтон принимать такие меры. При этом Трамп не уточнил, какие именно санкции был бы готов рассматривать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу, поскольку Украина не отвечает на сделанные предложения, однако импульс Анкориджа двигаться в сторону мира жив.

По словам Пескова, Киев не отвечает на проект документа, который был передан, не отвечает на российское предложение по созданию трех рабочих групп, все это необходимо сделать в качестве "домашней работы" до встречи в верхах.

Киевский режим всячески подвигается на такую позицию европейцами, которые заняли такую труднообъяснимую оголтелую позицию, на фоне этого - милитаристскую, пояснил Песков. Он также отметил, что "киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них".

Россия остается в рамках договоренностей по урегулированию на Украине, достигнутых в ходе саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

Также Путин заявил, что ответом на возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk станет укрепление ПВО России. "Наш ответ - это укрепление системы ПВО Российской Федерации", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли ответ России на возможные поставки США ракет Tomahawk Киеву.

Кроме того, Путин заявил, что в мире идет определённая гонка вооружений. "На самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет", - сказал он журналистам в Таджикистане, отвечая на вопрос о возможности новой ядерной гонки между Москвой и Вашингтоном.

В случае проведения некоторыми странами испытаний ядерного оружия, Россия сделает то же самое, заявил Путин.

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что пока еще рано называть срок, когда ЕК представит предложение о повышении таможенных пошлин на российскую нефть. "Работа над этим предложением идет, но пока нет точного срока, чтобы его назвать", - ответила пресс-секретарь на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе в четверг.

Инициатива повышения пошлин на российскую нефть была объявлена в сентябре председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН после встречи с президентом США Трампом.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в пятницу настроен на снижение по причине общего минорного фона на мировых рынках - инвесторы пока не видят позитива, который бы "цементировал" покупки. Геополитический фон остается нестабильным, рубль слабеть не спешит, налоговые и бюджетные импульсы говорят больше в пользу роста потребительских цен, считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", учитывая динамику рынка последних дней, предугадать предстоящие его движения практически невозможно. К накопившейся неопределенности на геополитическом треке присоединилась высочайшая волатильность. Кроме того, приближается октябрьское заседание ЦБ РФ, а дальнейшая траектория ключевой ставки выглядит неопределенной из-за предстоящего повышения налоговой нагрузки.

По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, снижение напряженности на Ближнем Востоке (Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня) уменьшает вероятность перебоев в поставках сырой нефти в регион и оказывает давление на ее цены. С учетом технической картины высока вероятность, что позитивные новости от ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре меньше, чем прогнозировалось, отыграны рынком полностью. Также негативным фактором для нефти стало решение компании Aramco сохранить цены ноябрьских поставок на прежнем уровне для азиатских потребителей, вопреки ожиданиям повышения на 30 центов за баррель. Решение Саудовской Аравии говорит о слабом спросе на энергоносители, отмечает эксперт.

В итоге, продавцы Brent нацелились на пробой локального минимума $64 за баррель. В этом случае и при закреплении цены ниже дорога откроется к долгосрочным целям. Пока нет слома максимума $66,58 за баррель, в приоритете остается сценарий продолжения падения. Долгосрочная картина располагает к откату в ближайший месяц к целям недельного графика $62,02-62,75 за баррель, считает Мамонтов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые рынки в пятницу движутся разнонаправленно под влиянием сохраняющихся торговых и геополитических противоречий, американского шатдауна и начала нового сезона квартальной отчетности.

Рынок акций РФ в пятницу возобновил снижение после сильного отскока накануне. Акции девелопера "ПИК" продолжают дешеветь после того, как совет директоров компании отменил дивидендную политику и предложил обратный сплит акций из расчета 100 к 1. Очевидно, что акции Группы "ПИК", которые в этом случае будут стоить около 50 тыс. руб. за штуку, вряд ли будут пользоваться популярностью у розничных инвесторов, считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов пока не уверен в начале восстановления рынка акций.

Накануне индекс МосБиржи на фоне распродаж падал по инерции до 2521 пункта. Судя по характеру торгов, это произошло благодаря маржин-коллам. Оттуда начался активный подъем рынка, и индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов.

"При этом нет уверенности, что рынок перешел в стадию восстановления и мы больше не увидим сильных просадок с очередным обновлением годовых минимумов. По-прежнему основными препятствиями для роста является геополитика, увеличение налогов на бизнес и ожидания замедления снижения ключевой ставки ЦБ. В такой ситуации облигации выглядят предпочтительнее", - полагает эксперт.

Улучшение ситуации на Ближнем Востоке привело к сокращению риск-премии в нефти, которая продолжает дешеветь. Котировки Brent не смогли закрепиться выше сопротивления $66 за баррель и вернуться в коридор $66-69. С технической точки зрения сейчас вероятно движение к поддержке $62 за баррель, считает эксперт.

Продолжают снижение акции "ПИКа", где очередным поводом для распродаж стала информация Мосбиржи, что бумаги не соответствуют требованиям первого уровня листинга. Компании дано время на исправление ситуации, но нет уверенности, что менеджмент будет это делать, отметил Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, уходящая неделя была волатильной во многом благодаря техническим факторам, корпоративным историям, некоторому смягчению геополитической риторики США и монетарной риторики ЦБ РФ, при этом инвесторы пытались выкупить акции у локальных минимумов на фоне сигнала главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о наличии потенциала снижения ключевой ставки.

На следующей неделе рынок акций РФ, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с возможным обновлением недавних минимумов, что сделало бы следующими целями движения по индексам МосБиржи и РТС отметки 2370 пунктов и 957 пунктов соответственно (самые низкие значения 2024 года и апреля текущего года). Основной причиной продаж может оставаться геополитическая напряженность и риски усугубления украинского конфликта, в частности, в случае сохранения жесткой риторики США в отношении России. ЕС при этом продолжает подготовку 19-го пакета антироссийских санкций, утверждение которого, по информации СМИ на данный момент, отложено до саммита стран региона 23-24 октября. Новые ограничения, вероятно, коснутся прежде всего поставок российских энергоносителей и банковского сектора. Кроме того, в Европе обсуждаются варианты использования замороженных российских активов, отмечает аналитик.

Инвесторы также будут учитывать в ценах возможные итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, на которые повлияют в том числе данные по потребительской инфляции России за сентябрь (выйдут вечером в пятницу). Восходящий отскок российских акций возможен при отсутствии очевидного геополитического негатива и надеждах на смягчение тона ЦБ РФ в этом месяце, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi после праздников вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%), стагнирует Европа (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX и CAC 40 не изменились), слабо "плюсуют" США (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Цены производителей в Японии в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Банка Японии. Аналитики в среднем прогнозировали первый показатель на уровне 0,1%, второй - 2,5%. В августе цены снизились на 0,2% за месяц и поднялись также на 2,7% в годовом сравнении.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены проседают на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке благодаря началу реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта в регионе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени в пятницу составила $63,75 за баррель (-2,1% и -1,6% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $60,1 за баррель (-2,2% и -1,7% накануне).

В ночь на 9 октября президент США Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Сделка о прекращении огня в Газе является важным шагом для прекращения двухлетней войны, которая повысила риски перебоев поставок нефти из региона, отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. "Теперь внимание рынка вернулось к надвигающемуся излишку предложения по мере того, как ОПЕК продолжает снимать ограничения на поставки", - добавил он.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-12,6%), ПАО "Россети Урал" (-12,4%), ПАО "Россети Волга" (-9,8%), ПАО "Россети Центр" (-8,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-6,7%), ПАО "Россети Московский регион" (-6,6%), "Распадской" (-4,5%), ГК "Самолет" (-4,4%), "ИКС 5" (-4%), МКПАО "Циан" (-3,9%).

Выросли бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,8%), ПАО "Ламбумиз" (+4,4%), расписки "О'Кей" (+3,2%), акции "ЭЛ5-Энерго" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 45,28 млрд рублей (из них 6,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,05 млрд рублей на акции "Т-Технологий").