Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский лесопромышленный комплекс в ближайшие два-три года столкнется с серьезным дефицитом лесозаготовительной техники, преодолеть который за счет машиностроительных мощностей внутри страны не представляется возможным, заявил в Совете Федерации вице-президент Segezha Group Николай Иванов.

"Анализ состояния рынка лесозаготовительной техники и наличие парка этого оборудования по всем основным арендаторам и другим лесопользователям показывают, что в 2028 году износ составит более 90%", - сообщил он.

"Мы сейчас пытаемся активно преодолеть (проблему нехватки техники - ИФ), но могу сказать, что это преодоление займет не три, не пять лет, потому что ранее отечественная техника исчислялась десятками тысяч единиц, сегодня это единицы. И к тому объему, который нам нужен всем через два-три года - это порядка по разным видам техники от 3,5 до 10 тысяч единиц - мы точно не придем", - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения ЛПК лесозаготовительной техникой необходимо включить в разрабатываемую в настоящее время Минпромторгом стратегию развития отрасли до 2035 года. В действующей стратегии развития ЛПК эта проблема не затрагивается, напомнил топ-менеджер.

Нехватка техники, наряду с общим спадом производства и спроса в отрасли, ведет к тому, что Россия в 2025 году покажет значительное снижение лесозаготовки, отметил Иванов.

"С момента принятия действующей стратегии к 2021 году существенно увеличился в том числе основной показатель, базовый для отрасли - это объем использования лесов в заготовке древесины. Но на сегодняшний день, я думаю, что мы увидим падение с пика на 30%: ожидаемая в этом году заготовка не превысит, я думаю, 180 млн куб. м, а это главный показатель. При этом нужно еще обратить внимание на то, что это не предел", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2024 году лесозаготовка в России составила 194,3 млн куб. м - на 3,4% больше, чем в 2023 году. Таким образом, показатель вернулся к уровню 2022 года, когда было заготовлено 194,6 млн куб. м. В 2023 году объем лесозаготовки составлял 188 млн куб. м.

Весной этого года Рослесхоз прогнозировал увеличение лесозаготовки в 2025 году до примерно 200 млн куб. м, однако в сентябре ведомство скорректировало прогноз. "Мы видим, что объем заготовки в этом году будет несколько меньше, чем в прошлом. Это, наверное, уже факт. (...) Цифры снижения сможем ближе к концу года понять, когда поймем, как развивается зимняя заготовка древесины", - говорил журналистам руководитель Рослесхоза Иван Советников в кулуарах форума "Леса России - 2025".