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Глава Совета судей отметил плохое техническое оснащение судов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил после ежегодного совещания судей о нехватке IT-специалистов в судебной системе и необходимости обновления материально-технической базы судов.

"Судебной системе нужны IT-специалисты. Сегодня мы испытываем дефицит таких специалистов, поскольку являемся неконкурентоспособными", - сказал он через пресс-службу.

По его словам, зарплата и другие условия труда для таких специалистов в судебной системе не соответствуют стандартам, которые приняты в частном секторе.

Момотов также заявил о проблеме обновления материально-технической базы судов. "Сегодня суды сталкиваются с высоким уровнем износа техники, старым программным обеспечением, недостатком серверных хранилищ. Если ситуация не изменится, то ни о какой информатизации не может быть и речи", - сказал он.

Момотов пообещал, что Совет судей России будет продолжать уделять особое внимание тем направлениям работы, которые были обозначены президентом и председателем Верховного суда.

Совет судей Виктор Момотов
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