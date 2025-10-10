Поиск

В Мали возобновят разработку золотого рудника Barrick Mining

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Временная администрация золотодобывающего комплекса Loulo-Gounkoto компании Barrick Mining в Мали возобновит разработку его рудника, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Начало взрывных работ запланировано на 15 октября.

Временная администрация, назначенная судом четыре месяца назад, планировала возобновить активную разработку в сентябре, говорит один из источников, однако сроки пришлось сдвинуть на фоне переговоров с субподрядчиками, ряду которых не платили с тех пор, как Barrick в январе приостановила работу на проекте в условиях разногласий с правительством Мали.

По словам источников, неоплаченные счета субподрядчиков Sandvik и Maxam урегулированы.

Вместе с тем на карьере Loulo-Gounkoto возобновления работ на следующей неделе не ожидается, поскольку основному субподрядчику еще не заплатили, сказал один из источников.

После назначения временной администрации комплекс занимался только транспортировкой имеющихся запасов руды на золотоизвлекательную фабрику и их переработкой там.

Мали Barrick Mining Loulo-Gounkoto Sandvik Maxam
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо остаются рекордными

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });