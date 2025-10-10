В Мали возобновят разработку золотого рудника Barrick Mining

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Временная администрация золотодобывающего комплекса Loulo-Gounkoto компании Barrick Mining в Мали возобновит разработку его рудника, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Начало взрывных работ запланировано на 15 октября.

Временная администрация, назначенная судом четыре месяца назад, планировала возобновить активную разработку в сентябре, говорит один из источников, однако сроки пришлось сдвинуть на фоне переговоров с субподрядчиками, ряду которых не платили с тех пор, как Barrick в январе приостановила работу на проекте в условиях разногласий с правительством Мали.

По словам источников, неоплаченные счета субподрядчиков Sandvik и Maxam урегулированы.

Вместе с тем на карьере Loulo-Gounkoto возобновления работ на следующей неделе не ожидается, поскольку основному субподрядчику еще не заплатили, сказал один из источников.

После назначения временной администрации комплекс занимался только транспортировкой имеющихся запасов руды на золотоизвлекательную фабрику и их переработкой там.