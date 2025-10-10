Разработан цифровой двойник Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпрома"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Одно из старейших месторождений "Газпрома", Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) получило свое цифровое будущее - цифровой двойник.

Заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровизации ГК "Комита" Алексей Даньшин в ходе Петербургского международного газового форума сообщил: "Нами был разработан цифровой двойник Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Завершена его реализация. Проходят приемочные испытания".

В ходе проекта скважинный фонд месторождения был оснащен сетью беспроводных энергонезависимых датчиков, которые позволили автоматизировать старый скважинный фонд и получить от него данные в режиме онлайн. "Очень большой скважинный фонд, более 800 скважин. Большинство из них никогда не имели средств автоматизации и сейчас получение данных с этих скважин создаёт ресурс для большого эффекта в области принятии управленческих решений и повышения отдачи углеводородов", - пояснил специалист.

"Основной бизнес-задачей для газодобытчиков является обеспечение необходимого уровня добычи углеводородов и сведение материального баланса по месторождению в целом, подтверждение соответствия технологическому режиму, оценка эффективности различных (геологических, технологических) мероприятий на производственный комплекс. Месторождение находится на стадии истощения, и сейчас обеспечить режим стабильной добычи - достаточно сложная задача даже для опытного технолога: определить продуктивность каждой скважины (а их более 800) и выбрать оптимальный режим наземного оборудования или понимать, где у тебя может случиться гидратообразование, практически невозможно", - пояснил Даньшин.

"В нашем цифровом двойнике мы автоматизировали максимальное количество бизнес-процессов. Основное - это определить, оптимизировать текущий режим добычи и отклонение от планового, рассчитать виртуальный расход по каждой скважине. С помощью методов обратного распределения добычи свести матбаланс, рассчитать необходимое количество ингибитора для предотвращения гидратообразования, а также просигнализировать оперативному персоналу, если имеются предпосылки по его образованию", - объяснил работу системы докладчик.

Была создана цифровая платформа, которая объединила пользователей в рамках одной экосистемы, но при этом каждый оперирует только своим набором данных. "У нас около 200 пользователей. Все производственные отделы, и очередной запрос от заказчика поступил на включение бухгалтерии, чтобы они получали полные данные по добыче сразу с формированием правильного расчета налога на добычу полезных ископаемых", - добавил разработчик.

Оренбургское НГКМ с 1985 года вступило в период падающей добычи. Эксплуатация месторождения осложняется избирательным обводнением, ежегодно пластовая вода проявляется в 10-15 скважинах.