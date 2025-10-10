Поиск

Разработан цифровой двойник Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпрома"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Одно из старейших месторождений "Газпрома", Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) получило свое цифровое будущее - цифровой двойник.

Заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровизации ГК "Комита" Алексей Даньшин в ходе Петербургского международного газового форума сообщил: "Нами был разработан цифровой двойник Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Завершена его реализация. Проходят приемочные испытания".

В ходе проекта скважинный фонд месторождения был оснащен сетью беспроводных энергонезависимых датчиков, которые позволили автоматизировать старый скважинный фонд и получить от него данные в режиме онлайн. "Очень большой скважинный фонд, более 800 скважин. Большинство из них никогда не имели средств автоматизации и сейчас получение данных с этих скважин создаёт ресурс для большого эффекта в области принятии управленческих решений и повышения отдачи углеводородов", - пояснил специалист.

"Основной бизнес-задачей для газодобытчиков является обеспечение необходимого уровня добычи углеводородов и сведение материального баланса по месторождению в целом, подтверждение соответствия технологическому режиму, оценка эффективности различных (геологических, технологических) мероприятий на производственный комплекс. Месторождение находится на стадии истощения, и сейчас обеспечить режим стабильной добычи - достаточно сложная задача даже для опытного технолога: определить продуктивность каждой скважины (а их более 800) и выбрать оптимальный режим наземного оборудования или понимать, где у тебя может случиться гидратообразование, практически невозможно", - пояснил Даньшин.

"В нашем цифровом двойнике мы автоматизировали максимальное количество бизнес-процессов. Основное - это определить, оптимизировать текущий режим добычи и отклонение от планового, рассчитать виртуальный расход по каждой скважине. С помощью методов обратного распределения добычи свести матбаланс, рассчитать необходимое количество ингибитора для предотвращения гидратообразования, а также просигнализировать оперативному персоналу, если имеются предпосылки по его образованию", - объяснил работу системы докладчик.

Была создана цифровая платформа, которая объединила пользователей в рамках одной экосистемы, но при этом каждый оперирует только своим набором данных. "У нас около 200 пользователей. Все производственные отделы, и очередной запрос от заказчика поступил на включение бухгалтерии, чтобы они получали полные данные по добыче сразу с формированием правильного расчета налога на добычу полезных ископаемых", - добавил разработчик.

Оренбургское НГКМ с 1985 года вступило в период падающей добычи. Эксплуатация месторождения осложняется избирательным обводнением, ежегодно пластовая вода проявляется в 10-15 скважинах.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,34%

Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо остаются рекордными

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2444 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });