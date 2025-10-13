Европа все чаще прибегает к сверхраннему отбору газа из газохранилищ из-за холодов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Европейские газовые операторы на прошлой неделе большую часть рабочих дней (со вторника по четверг) отбирали из подземных хранилищ газа (ПХГ) больше, чем закачивали. По данным Gas Infrastructure Europe, нетто-отбор был зафиксирован 7, 8 и 9 октября. В эти дни температура воздуха в регионе была заметно ниже, чем годом ранее.

В целом по месяцу, согласно фактическим данным и актуальному прогнозу, средняя температура воздуха в октябре складывается на 2 градуса ниже прошлогодней и на градус холоднее климатической нормы. В исторической перспективе нынешний октябрь может быть самым холодным за последние девять лет - начиная с 2017 года.

Однако пока устойчивое изменение тренда с закачки на отбор не подтверждено (для сравнения, в 2024 году отбор начался 29 октября, в 2023-м - 6 ноября). В пятницу Европа снова пополнила запасы, еще больше газа удается закачать в выходные дни на фоне сокращения промышленного спроса.

Однако макрорегиону уже вряд ли удастся обеспечить целевой 90-процентный уровень заполнения ПХГ к 1 ноября, как того требует регулирование Евросоюза. Предвидя сложности с заполнением хранилищ, регулятор заранее допустил возможность снижения целевого уровня запасов. "Газпром" недавно отчитался о 100-процентном достижении целевого уровня запасов в ПХГ России к будущей зиме.

"Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - комментировали ситуацию неделю назад в "Газпроме".

Ситуация также осложняется и тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена также снабжать газом объекты на Украине.

По итогам газовых суток 11 октября (на утро воскресенья) средний уровень запасов в Европе достиг 83,02%, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов на 8,3 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. За историю наблюдений GIE это второй с конца показатель заполнения резервуаров. Хуже на ту же дату показатель был в "ковидном" 2021 году.

В минувший отопительный период Европа была вынуждена активно расходовать запасы из хранилищ, поскольку зима была самой холодной за последние четыре сезона. Уровень запасов на конец сезона отбора опускался ниже 34%.

ЕС готовится к будущей зиме в условиях высокой конкуренции на рынке СПГ, сниженного ресурса возобновляемой энергетики и целенаправленно ограниченного доступа к газу "Газпрома".

В этом году после значительного зимнего отбора Европа импортирует СПГ (который идет прежде всего на создание запасов в собственных хранилищах) стабильными темпами, почти такими же как зимой. В целом по итогам 2025 года регион может импортировать 107 млн тонн СПГ (139 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на четверть больше, чем в 2024 году.