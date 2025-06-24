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В ЕС согласовали поправки к положению о хранении газа перед зимой

90% заполненности ПХГ надо будет обеспечить в октябре-ноябре

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о внесении поправок в положение о хранении газа, которое продлевает на два года действующие обязательства стран ЕС по запасам достаточных объемов газа перед зимним сезоном.

"Обеспечивая достаточные запасы газа перед зимой, мы не только защищаем наших граждан и бизнес от ценовых шоков и перебоев с поставками, но и посылаем четкий сигнал о том, что мы не будем заложниками внешнего энергетического давления", - заявила во вторник министр промышленности председательствующей в Совете ЕС Польши Мажена Чарнецка.

Как объясняют в Брюсселе, поправки направлены "на снижение подверженности ЕС нестабильным ценам, связанным с геополитической нестабильностью" после начала событий на Украине.

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Соглашение сохраняет существующую обязательную цель по заполнению газовых хранилищ на 90% перед зимним сезоном, но обеспечивает гибкость для ее достижения в любое время между 1 октября и 1 декабря вместо ныне действующего крайнего срока 1 ноября.

"Совет и парламент согласились, что промежуточные цели хранения являются ориентировочными, чтобы обеспечить предсказуемость уровней хранения, оставляя при этом достаточную гибкость для участников рынка по закупкам газа в течение года, когда это будет удобнее", - сообщается в коммюнике совета.

Достигнутое сторонами предварительное соглашение теперь должно быть официально утверждено обоими институтами.

В Совете ЕС напомнили, что благодаря целевым показателям по хранению газа, установленным в 2022 году, ситуация с энергетической безопасностью Европы улучшилась после энергетического кризиса. Эти обязательства по хранению газа истекают в конце 2025 года. "Однако сохраняющаяся напряженная ситуация на мировом газовом рынке требует продления этих положений после 2025 года", - решили в Брюсселе.

Газовые хранилища обеспечивают 30% потребления газа в Евросоюзе в зимние месяцы.

ЕС Евросоюз
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