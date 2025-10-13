Опрошенные NABE эксперты улучшили прогноз роста ВВП США в 2025 году до 1,8%

По их оценке, новые импортные пошлины Трампа по-прежнему тормозят развитие экономики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аналитики в среднем прогнозируют рост ВВП США с корректировкой на инфляцию на 1,8% в 2025 году, показал опрос Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), передает Reuters.

В июне они ожидали повышения на 1,3%.

В 2026 году предполагается подъем экономики также на 1,8%.

При этом эксперты теперь ожидают повышения потребительских цен (индекс PCE) на 3% в этом году, тогда как ранее предполагалось 3,1%. В 2026 году они прогнозируют подъем на 2,5% против июньской оценки в 2,3%.

Рост инвестиций в бизнес компенсирует более слабое увеличение потребления и мировой торговли и позволит экономике США сохранить темпы подъема, близкие к среднему тренду, сообщает NABE. Однако медленный рост занятости, высокий уровень безработицы и более значительная инфляция негативно скажутся на экономических перспективах.

В исследовании сделан вывод, что новые импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, по-прежнему тормозят развитие экономики. Более 60% опрошенных экономистов прогнозируют, что пошлины могут замедлить экономический рост на величину до 0,5 процентного пункта, при этом импорт и экспорт сократятся, а потребительские цены вырастут. Никто из респондентов не считает, что пошлины способствуют подъему ВВП.

Ожидается, что безработица, как ожидается, поднимется в следующем году до 4,5%, тогда как ранее прогнозировалось 4,7%. В августе она составляла 4,3%.

Опрошенные NABE эксперты предполагают рост числа рабочих мест в среднем на 29 тысяч в месяц до конца 2025 года с постепенным восстановлением до примерно 75 тысяч в 2026 году (в июне ожидалось 97 тысяч).

Аналитики продолжают ожидать снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, хотя и несколько медленнее, чем предполагалось прежде. Так, в этом году ожидается всего одно снижение базовой ставки.

В опросе NABE, проходившем с 17 по 25 сентября, приняли участие 40 экономистов.