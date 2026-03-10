Поиск

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Картину Роберта Фалька "Натюрморт с золотой вазой" из коллекции семьи министра иностранных дел СССР Андрея Громыко продали на торгах аукционного дома "Литфонд" за 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе дома.

"Аукционный дом "Литфонд" подвел итоги одного из самых ожидаемых событий весеннего сезона - торгов живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства. Аукцион продемонстрировал неизменный интерес коллекционеров к работам с "прозрачным" провенансом и произведениям мастеров, определивших облик русского искусства первой половины XX века",- заявили в аукционном доме.

"Центральным событием торгов стала борьба за "Натюрморт с золотой вазой" (1909 год) Роберта Фалька. Редчайшая работа периода обучения художника в МУЖВЗ, выполненная под влиянием Константина Коровина, была продана за 12 млн рублей", - отметил "Литфонд".

Одна из первоначальных ставок за картину составляла 1,8 млн рублей.

Акварель Альберта Бенуа "В лесу" ушла с молотка за 1,4 млн рублей.

"Значительный рост цены продемонстрировала работа Петра Кончаловского "Гурзуф. Дорога к морю" (1929 год). Акварель, запечатлевшая залитый солнцем Крым, ранее находилась в собрании наследников художника и экспонировалась на его персональной выставке в Москве в 1930 году. Финальная стоимость работы составила 1,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

За 6 млн рублей была продана работа Александра Осмёркина "Букет цветов на красном фоне" (1937 год).

"Итоги торгов подтверждают, что рынок антиквариата сегодня ориентирован на работы музейного уровня с подтвержденной историей. Продажи произведений Фалька, Кончаловского и Осмёркина показывают, что коллекционеры готовы инвестировать в знаковые имена, составляющие золотой фонд отечественной живописи", - отметил глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.


