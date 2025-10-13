Поиск

Рубль ускорил рост в паре с юанем, вновь обновив максимальные отметки с начала сентября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос на фоне активно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,1795 руб., что на 16,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань падал до 11,167 руб. впервые с 26 августа.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 октября на 33,5 копейки, до 80,8548 руб., и уменьшил курс евро на 13,1 копейки, до 93,9181 руб.

"Несмотря на выходные в Китае, оборот торгов по валютной паре CNY/RUB оставался умеренным, а волатильность - существенной. По итогам недели рубль укрепился на 1,31%, достигнув уровня 11,34 за китайский юань. Согласно данным Банка России, в сентябре объем продаж иностранной валюты со стороны экспортеров снизился на 21% по сравнению с августом - до минимального уровня с апреля 2023 года. Данный тренд продолжается с весны этого года на фоне коррекции цен на нефть. Это в долгосрочной перспективе постепенно ослабит поддержку рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Наблюдается навес предложения иностранной валюты, вероятно, связанный с по-прежнему высокими процентными ставками. Несмотря на отмену в середине августа обязательств по возврату валютной выручки, многие экспортеры вынуждены продавать достаточно большой объем таких средств для покрытия рублевых расходов, возросших из-за высокой инфляции. При этом кредитование для таких целей все еще является слишком дорогим. В то же время жесткие денежно-кредитные условия сдерживают восстановление активности потребителей и бизнеса, что ограничивает рост спроса на инвалюту со стороны импортеров. Все это способствует не только стабильности рубля, но и периодическим импульсам его укрепления", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в августе текущего года по сравнению с августом 2024 года снизился на 13,7% с $8,7 млрд.

В январе-августе 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 14,8%, до $75,5 млрд с $88,7 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.

Минэкономразвития и Минфин считают реалистичным прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%. Об этом в понедельник заявили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

Решетников отметил, что годовая инфляция на конец сентября замедлилась до 8% и продолжит снижаться. По его словам, Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ, ожидает постепенную нормализацию ДКП в следующем году.

Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе и роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), сообщил в пятницу Росстат. За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%, недельные цифры демонстрировали рост цен на 0,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Цены на нефть сохраняют рост, достигнутый ранее в ходе торгов, восстанавливая потери, понесенные по итогам сессии в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повышается на 0,91%, до $63,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,04%, до $59,5 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за заявлениями, касающимися торговых взаимоотношений США и Китая, а также за новостями с Ближнего Востока, где ХАМАС освободил заложников в рамках договоренностей по урегулированию конфликта с Израилем.

В пятницу цена контрактов на Brent упала на 3,82%, а фьючерсы на WTI подешевели на 4,24%. Негативную реакцию рынка вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможном существенном повышении пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 октября упала на 40 базисных пунктов - до 16,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в понедельник на 2 базисных пункта и составила 16,95% годовых, версии RUONIA на сроки три и шесть месяцев уменьшилась на 4 базисных пункта, до 18,08% и 19,98% годовых соответственно.

