Комитет Думы полагает, что бюджетные инвестиции следует исключить из налогооблагаемых доходов энергокомпаний

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил установить специальный порядок учета бюджетных ассигнований, направляемых на строительство и модернизацию объектов энергетики, и вывести их из-под налогооблагаемой базы.

Отзыв комитета на проект трехлетнего бюджета РФ (№1026181-8) размещен в электронной базе данных парламента. По мнению комитета, это предотвратит двойную тарифную нагрузку на потребителей, когда амортизацию по объектам, построенным за счет бюджета, включают в тарифы.

"Созданные с участием целевого финансирования из федерального бюджета объекты энергетики за счет учета предоставленного имущественного взноса и амортизационных отчислений в общеустановленном порядке увеличивают тарифную нагрузку на потребителей, что не соотносится с целями бюджетного финансирования. Предлагается предусмотреть специальный порядок учета бюджетных ассигнований, предоставленных в целях создания таких объектов, не предусматривающий их включение в налоговую базу", - говорится в отзыве.

На рассмотрении парламента уже находится законопроект (№1007691-8), внесенный в начале сентября Думой Чукотского автономного округа. Документ поддержан председателем комитета Госдумы по энергетике Николаем Шульгиновым по итогам встречи с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

Поправка в статью 251 Налогового кодекса, которая касается не только энергетики, предлагает не включать в налогооблагаемые доходы средства, полученные госкорпорациями и публично-правовыми компаниями (ППК) в форме имущественного взноса РФ, если они направляются на капитальные вложения в объекты капитального строительства, покупку недвижимости или взносы в уставные капиталы дочерних компаний, при условии, что эти дочерние структуры также используют средства на капвложения или покупку недвижимости.

Авторы указывают, что при действующем порядке амортизация объектов, построенных за счет бюджета, включается в тарифы и ведет к их росту. В качестве примеров приводятся проекты госкорпорации "Росатом" и ПАО "РусГидро".

Так, в 2016 году "Росатому" была предоставлена субсидия в размере 1 млрд руб. в виде имущественного взноса РФ на строительство плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в Певеке, всего из федерального бюджета на проект направлено 5,1 млрд руб.

Бюджетные инвестиции в уставный капитал ПАО "РусГидро" для строительства двух одноцепных ЛЭП 220 кВ Певек - Билибино в 2019-2020 годах составили 13 млрд руб., которые через дочернюю компанию "Чукотэнерго" были направлены на стройку.

По действующим правилам, амортизация по таким объектам включается в расходы, что повышает тарифы для потребителей. Авторы законопроекта приводят расчет: амортизация по ПАТЭС составляет около 1 млрд руб. (20% выручки), из них 128 млн приходится на объекты, построенные за счет федеральных средств, что добавляет 0,8 руб. к тарифу за 1 кВт.ч. После ввода в эксплуатацию ЛЭП Певек - Билибино амортизация составит 2,5 млрд руб. в год, что приведет к росту тарифа на 5,8 руб. за 1 кВт.ч.

"Созданные с участием целевого финансирования из федерального бюджета объекты за счет учета амортизационных отчислений в общеустановленном порядке увеличивают тарифную нагрузку на потребителей, что противоречит целям бюджетного финансирования", - подчеркивалось в пояснительной записке.

