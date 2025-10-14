Уолл-стрит выросла на ослаблении опасений эскалации в отношениях США и Китая

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне ослабления опасений эскалации в отношениях между США и Китаем.

Рынок акций США закрылся резким падением в пятницу, негативно отреагировав на заявления президента страны Дональда Трампа о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Позднее Трамп несколько смягчил свою позицию, отметив, что Вашингтон не хочет вредить Пекину. Он также допустил, что может встретиться с председателем КНР в рамках саммита АТЭС в Южной Корее. Ранее он выражал сомнение в целесообразности такой встречи.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр в эфире телеканала Fox Business.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, участники рынка продолжают следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как в ЦБ оценивают состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон полагает, что введение пошлин на импорт не станет источником устойчивого повышательного давления на цены. "Я просто не вижу таких условий, особенно на рынке труда, которые могли бы превратить вызванный тарифами рост цен в устойчивую инфляцию", - сказала она, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник.

Полсон назвала разумным решение о снижении ставки на 25 б.п., принятое на заседании Федрезерва в сентябре. По ее словам, с учетом того, что политика ЦБ остается умеренно ограничительной, есть смысл продолжать смягчение в соответствии с экономическими прогнозами его руководителей, предполагающими снижение ставки на 50 б.п. до конца года.

Между тем на этой неделе стартует сезон квартальной отчетности, и внимание трейдеров будет направлено на финансовые показатели и прогнозы компаний. Во вторник результаты опубликуют крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc. и Wells Fargo. В ходе торгов в понедельник их бумаги подорожали на 1,7-2,9%.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал ритейлер электроники Best Buy, котировки которого выросли на 10%. Самое большое снижение продемонстрировал поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal, сокративший капитализацию на 7,5% из-за разочаровывающей квартальной отчетности.

В составе "великолепной семерки" акции Tesla поднялись в цене на 5,4%, Alphabet Inc. - на 3,2%, Nvidia Corp. - на 2,8%, Amazon.com Inc. - на 1,7%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,5%, Apple Inc. - на 1%, Microsoft Corp. - на 0,6%.

Рыночная стоимость Broadcom, одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, выросла на 9,9% после сообщений о его партнерстве с OpenAI. Как говорится в их совместном пресс-релизе, OpenAI будет разрабатывать ИИ-акселераторы и системы, которые будут производиться и внедряться вместе с Broadcom.

Среди других технологических компаний ON Semiconductor нарастила капитализацию на 9,6%, Micron Technology - на 6,2%, Qualcomm Inc. - на 5,3%, Oracle Corp. - на 5,1%, Super Micro Computer - на 3,6%.

Стоимость акций Salesforce Inc. повысилась на 2,9%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами сообщил, что планирует инвестировать $15 млрд в Сан-Франциско в течение следующих пяти лет, чтобы поддержать инновации в области искусственного интеллекта в городе.

Бумаги Bloom Energy подскочили в цене на 26,5% на новостях о том, что инвесткомпания Brookfield Asset Management потратит до $5 млрд на внедрение технологий Bloom Energy в центрах обработки данных. Bloom Energy станет приоритетным поставщиком топливных элементов для глобальной сети ЦОД Brookfield.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,29% - до 46067,58 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,56% - до 6654,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,21% и закрылся на отметке 22694,61 пункта.