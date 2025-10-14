Число поездок Whoosh за 9 месяцев снизилось на 7%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество поездок, совершенных пользователями сервиса кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") за 9 месяцев, составило 118,5 млн, что на 7% меньше, чем за тот же период 2024 года, говорится в сообщении компании.

Компания отмечает улучшение динамики числа поездок по сравнению с I полугодием 2025 года: в январе-июне этот показатель демонстрировал снижение на 10% год к году.

"По результатам 9 месяцев виден тренд на восстановление числа поездок: снижение за 9 месяцев составило 7% г/г против 10% г/г по итогам полугодия. Позитивная динамика наблюдалась в пиковые месяцы сезона: июль и август, прежде всего - в России, где активность пользователей была выше планового уровня, в том числе благодаря усилиям компании. Количество поездок за III квартал показало снижение год к году лишь на 3%. Это результат успешных действий менеджмента, в том числе - по релокации флота между городами", - говорится в сообщении компании.

При этом в Латинской Америке число поездок возросло в 2,4 раза - до 8,4 млн.

"Рынок Латинской Америки по потенциалу сопоставим с российским. Мы видим высокие показатели выручки на поездку, эффективную юнит-экономику и устойчивый рост по ключевым показателям эффективности. Уже сегодня выручка на поездку в регионе превышает показатели первых лет активного роста в России. Латинская Америка для нас - стратегическое направление, в перспективе этот сегмент бизнеса группы может занять до 40%", - приводятся в сообщении слова гендиректора и основателя Whoosh Дмитрия Чуйко.

Количество поездок на активного пользователя (пользователь, совершивший хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период - ИФ) в целом по группе снизилось за 9 месяцев на 4% г/г - до 17,8, тогда как в Латинской Америке этот показатель вырос на 28% - до 8,4 поездки.

Как говорится в сообщении компании, по итогам 9 месяцев парк СИМ (средства индивидуальной мобильности) группы вырос на 15% -до 245,3 тыс. В том числе в Латинской Америке насчитывалось 11 тыс. СИМ (рост на 26%).

Количество зарегистрированных аккаунтов в сервисе Whoosh составило по итогам 9 месяцев 32,7 млн (рост на 23%), в том числе в Латинской Америке - 3,48 млн (рост в 2,16 раза).

На конец сентября Whoosh работал в 81 локации против 60 за тот же период 2024 года.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и одноименный крупнейший российский оператор кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии и Чили.