JPMorgan увеличил чистую прибыль в III кв. на 12%, выручку - на 9%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 12%, выручку - на 9%.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $14,39 млрд по сравнению с $12,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $5,07 с $4,37.

Квартальная выручка JPMorgan составила $46,43 млрд против $42,65 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $4,85 на акцию при выручке в $45,47 млрд.

Чистый процентный доход (NII) JPMorgan в минувшем квартале увеличился на 2%, до $24,1 млрд. Непроцентные доходы повысились на 16% - до $23 млрд. Банк улучшил прогноз для NII на текущий год до $95,8 млрд с ожидавшихся ранее $95,5 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по ссудам в третьем квартале составили $3,4 млрд по сравнению с $3,1 млрд годом ранее.

Чистая прибыль розничного подразделения (CCB) JPMorgan в июле-сентябре выросла на 24%, до $5 млрд, выручка повысилась на 9%, до 19,47 млрд.

В корпоративно-инвестиционном сегменте (CIB) чистая прибыль увеличилась на 21%, до $6,9 млрд, выручка - на 17%, до $19,88 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью повысился на 21%, до $5,6 млрд, от операций с акциями - на 33%, до $3,3 млрд. Доход в сфере инвестиционно-банковских услуг вырос на 16%, до $2,6 млрд.

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличило чистую прибыль на 23% - до $1,66 млрд, выручку - на 12%, до $6,07 млрд. Объем активов под управлением банка вырос на 18% - до $4,6 трлн.

Между тем в сегменте обслуживания коммерческих организаций чистая прибыль упала в 2,2 раза, до $825 млн, выручка стала меньше в 1,8 раза. Резкое ухудшение результатов в этом сегменте JPMorgan объясняет снижением процентных ставок и изменениями в системе трансфертного ценообразования.

Акции JPMorgan теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 28,5%.

JPMorgan Chase был основан в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Штат насчитывает более 300 тыс. человек.