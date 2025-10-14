Rayonier и PotlatchDeltic объединятся в компанию с капитализацией $7,1 млрд

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские Rayonier и PotlatchDeltic объявили о слиянии на равных условиях для создания компании, которая станет ведущим владельцем лесных участков в США.

Как говорится в их совместном пресс-релизе, исходя из цены акций Rayonier и PotlatchDeltic на закрытие торгов 10 октября 2025 года, рыночная стоимость объединенной компании будет составлять порядка $7,1 млрд. Общая стоимость компании с учетом долга составит $8,2 млрд.

Условия окончательного соглашения между компаниями, утвержденного их советами директоров, предполагают обмен одной акции PotlatchDeltic на 1,7339 акции Rayonier. В результате акционеры Rayonier получат около 54% объединенной компании, PotlatchDeltic - примерно 46%.

Ожидается, что сделка будет завершена в конце первого или начале второго квартала 2026 года.

Новая компания, название которой пока не объявлено, станет владельцем лесных участков площадью около 4,2 млн акров (1,7 млн гектаров) в США, уступая по этому показателю только лидеру отрасли Weyerhaeuser, владеющему участками площадью более 10 млн акров.

Котировки акций Rayonier в ходе торгов во вторник снижаются на 3,3%, PotlatchDeltic - повышаются на 1,7%.

