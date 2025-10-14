Поиск

Жилищное строительство в РФ в сентябре упало на 8,3% г/г, за 9 месяцев снизилось на 5,6%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в сентябре 2025 года составил 9,035 млн кв. м, что на 8,3% меньше, чем в сентябре 2024 года, соответствующие данные опубликовал во вторник Росстат.

За январь-сентябрь 2025 года объем жилищного строительства в стране составил 76,565 млн кв. м (сокращение на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года).

В августе 2025 года в России было построено 7,934 млн кв. м (снижение на 14,0% г/г).

За 2024 год жилищное строительство в РФ продемонстрировало снижение на 2,4% - по итогам прошлого года были введены 107 млн 767,5 тыс. кв. м жилья после рекордных (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м в 2023 году.

Росстат
Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

