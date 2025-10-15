Цены на бензин в РФ с 7 по 13 октября замедлили рост до 0,78% с 0,85% неделей ранее

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 октября выросли на 0,78% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 13 октября увеличились на 10,99%, значительно обогнав общую инфляцию (4,72% с начала года), непревышение которой регуляторы считают ориентиром для топливного рынка.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 13 октября была на уровне 64,82 руб. (на 6 октября - 64,33 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 61,73 руб. (61,19 руб.), АИ-95 - 66,86 руб. (66,41 руб.), АИ-98 - 86,46 руб. (86,06 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ выросли с 7 по 13 октября на 0,43% после повышения на 0,42% с 30 сентября по 6 октября, на 0,64% с 23 по 29 сентября, на 0,44% с 16 по 22 сентября, на 0,22% с 9 по 15 сентября, на 0,24% со 2 по 8 сентября, на 0,07% с 26 августа по 1 сентября. С начала года дизтопливо подорожало на 4,11%.

Средняя цена ДТ в стране на 13 октября составляла 73,24 руб. за литр (неделей ранее 72,94 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).



