Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился до 1,6%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 7 по 13 октября повысились на 1,6%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились, неделей ранее они составляли 1,1%. Подорожала вся продукция, о ценах на которую сообщает Росстат, за исключением яблок и моркови.

Так, цены на помидоры повысились на 5,8% (на 8,1% неделей ранее), огурцы - на 4,1% (снижение на 0,1%), капусту - на 1,1% (рост на 0,1%), картофель - на 1% (цены не менялись), бананы - на 0,9% (рост на 1,9%), свеклу - на 0,3% (снижение на 1,3%), лук - на 0,1% (снижение на 0,8%). Цены на яблоки снизились 0,2% (на 0,1% неделей ранее).

Цены на морковь не изменились.

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 5,4%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 9,8%, лук - на 21,8%, морковь - на 9,3%, картофель - на 27,6%, капуста - на 32,5%, помидоры - на 24,6%, бананы - на 11,1%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

