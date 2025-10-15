Инфраструктурные участники цифрового рынка получат статус квалифицированных инвесторов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил поправку в закон "О рынке ценных бумаг", которая наделяет операторов по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА), а также операторов финансовых и инвестиционных платформ статусом квалифицированных инвесторов.

Согласно действующему законодательству, к квалифицированным инвесторам относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные и страховые организации, акционерные и паевые инвестиционные фонды, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, а также крупные коммерческие организации (годовая выручка не менее 30 млрд руб., чистые активы не менее 700 млн руб.), личные фонды с активами свыше 100 млн рублей и иные лица, прямо отнесенные к этой категории федеральными законами.

Подготовленная и одобренная на комитете поправка добавляет четыре новые категории квалифицированных инвесторов: операторов финансовых платформ, операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов.

Кроме того, комитет одобрил поправку в закон "О рынке ценных бумаг", которая уточняет, что исключения из требования проводить сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, через брокеров теперь могут устанавливаться не только Банком России, но и федеральными законами. Ранее такие исключения определялись исключительно регулятором.

Одновременно депутаты предложили закрепить в законе возможность совершать сделки с ценными бумагами и цифровыми правами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, без участия брокера, если такие операции совершаются на финансовых платформах. В этих случаях оператор платформы сам признает получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором и несет ответственность за правомерность такого признания.

Если оператор неправомерно признал клиента квалифицированным инвестором, он будет обязан по требованию клиента выкупить у него приобретенные ценные бумаги или цифровые права за свой счет и возместить все понесенные расходы. Иск о применении этих последствий может быть подан в течение года со дня сделки.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.