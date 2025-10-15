Поиск

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Прогноз в 135 млн т сохраняется

РФ уже собрала 132 млн т зерна
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - РФ к настоящему времени собрала 132 млн тонн зерна в бункерном весе, убрано 91% посевов. Прогноз по сбору зерна в 135 млн тонн сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду.

"На данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с 91% площадей, сбор составляет порядка 132 млн тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях: в отдельных регионах Сибири уже снег, в центральных регионах обильные дожди. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года в 135 млн тонн в чистом весе", - сказала она.

Новость дополняется

Оксана Лут Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });