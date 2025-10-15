РФ уже собрала 132 млн т зерна

Прогноз в 135 млн т сохраняется

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - РФ к настоящему времени собрала 132 млн тонн зерна в бункерном весе, убрано 91% посевов. Прогноз по сбору зерна в 135 млн тонн сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду.

"На данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с 91% площадей, сбор составляет порядка 132 млн тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях: в отдельных регионах Сибири уже снег, в центральных регионах обильные дожди. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года в 135 млн тонн в чистом весе", - сказала она.

Новость дополняется