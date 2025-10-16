Поиск

Рубль утром растет в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в четверг, рубль растет на фоне уверенно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,956 руб. (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,56 коп. ниже уровня действующего официального курса.

В четверг курс юаня будет двигаться в диапазоне 10,8-11,3 руб., ожидает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Вчера рубль продолжил укрепляться. Биржевой и внебиржевой курсы юаня завершили торги среды чуть ниже 11 руб., на минимумах с конца июля. Несмотря на слабость рынка нефти и новостной фон, на рынке третий день виден весомый навес предложения валюты, что отражается в резком повышении торговых оборотов: с пятницы объем торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" превышает 10 млрд юаней, что сопоставимо с последними пиковыми уровнями при налоговых выплатах. Допускаем, что инерция к укреплению рубля сохранится и сегодня, хотя технически валюты уже выглядят несколько перепроданными, да и отклонение курсов от фундаментально оправданных уровней уже достаточно ощутимо", - отмечает Локтюхов.

Укрепление рубля носит локальный характер и может прерваться в любой момент, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль сильно укрепился за последние недели и вернулся на максимумы конца июля, а инвалюты резко упали - доллар ниже 78,9 руб. (еще -1,4% за вчера), евро - почти 91,7 руб. (-1%), биржевой юань потерял 0,9%, и пара CNY/RUB вновь под 11 руб./юань, - констатирует эксперт. - Риски остановки цикла ДКП на фоне роста налогов и инфляции увеличивают предложение валюты от экспортеров и сокращают спрос на валюту под импорт. Возможно, в массированных распродажах инвалют есть и след крупных операторов финансового рынка - например, снижение лимитов из-за превышения расчетного риска. Но это временно".

Локальное падение курсов инвалют, по мнению Зельцера, может прерваться в любой момент, после чего состоится сильное возвратное движение, и ориентиры на конец года не меняются: курс доллара способен вернуться в область 85-90 руб., евро - до 100 руб., юань - к 12 руб.

По мнению аналитика БКС, покупки от текущих уровней выглядят спекулятивно интересно, главное - учитывать свои торговые риски и иметь запас времени. Перспективный фундаментальный фактор - сокращение притока валюты от экспортеров на фоне низких сырьевых цен, которое всегда идет с лагом, подчеркивает Зельцер.

Рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Нефть дорожает утром в четверг на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $62,44 за баррель, что на 0,87% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 0,96%, до $58,82 за баррель.

Оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем.

Между тем президент США заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Инвесторы ждут официальных данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 19:00 по московскому времени.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Новости

