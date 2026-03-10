Поиск

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Более 60% единиц грузового транспорта, застрявшего в Белоруссии после закрытия границы в октябре, возвращено в Литву, заявил представитель литовского Национального центра кризисного управления (NKVC) Дариус Бута. Об этом сообщает LRT.

Как отметил Бута, ранее Национальная ассоциация литовских автоперевозчиков Linava предоставила NKVC обновленный список, согласно которому на спецстоянках в Белоруссии было размещено 1418 тягачей и полуприцепов.

"По данным NKVC, более 60% из них - 868 транспортных средств - уже вернулись в Литву", - сказал он.

Представители Linava заявили LRT, что располагают данными лишь о "нескольких вернувшихся полуприцепах" из предоставленного списка.

Linava ранее утверждала, что в Белоруссии остается около 4 тысяч транспортных средств литовских грузоперевозчиков, в том числе около 1,25 тысячи тягачей. Таможенный департамент при Минфине Литвы провел собственный мониторинг, согласно результатам которого на спецстоянках в Белоруссии было размещено менее 200 литовских грузовиков и прицепов.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией. В результате в Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

