Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет утром во вторник.

К 8:16 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $6,07 (6,13%) до $92,89 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $6,27 (6,76%), до $98,96 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $6,19 (6,53%), до $88,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,87 (4,26%), до $94,77 за баррель.

Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика. Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

