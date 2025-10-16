Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг умеренно снижается на фоне геополитической напряженности и опасений относительно возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ в условиях рисков роста инфляции, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $62,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2536,29 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1013,44 пункта (-0,4%); лидируют в снижении акции "АЛРОСА" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 октября, составляет 78,839 руб. (-1,12 рубля).

Подешевели также акции "ММК" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Русала" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Банк "Санкт-Петербург" (-0,6%) в январе-сентябре 2025 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в сентябре 2025 года составила 2 млрд рублей, что в 3,4 раза ниже показателя сентября 2024 года.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в среду, что заявления президента США Дональда Трампа о возможных поставках ракет "Томагавк" Украине не затрагивают состоявшиеся в ходе российско-американского саммита на Аляске обсуждения украинского урегулирования.

"Это (заявления о возможных поставках "Томагавков" - ИФ) не ответ на ту концепцию (обсуждавшуюся на Аляске - ИФ). Никакие его заявления про "Томагавки" никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам министра, в настоящее время Москва ждет ответа Вашингтона по итогам обсуждений. "Президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне. Мы ждем реакции", - резюмировал глава МИД.

Трамп заявил в среду, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине. "Да, я изучаю разные варианты", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Киеву не ракеты Tomahawk, а какое-то другое оружие.

По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное". "Мне нужно будет принять какое-то решение", - подытожил Трамп.

Также Трамп предположил, что препятствием для урегулирования украинского конфликта стала взаимная неприязнь между президентами России и Украины. "Неприязнь между этими двумя людьми - это препятствие", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп вновь сообщил, что считает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы завершить конфликт. "Думаю, что Путин хочет это закончить", - сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России", - сказал американский президент на пресс-конференции в Белом доме. По мнению Трампа, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

Трамп уточнил, что Индия будет готова отказаться от такой нефти "через короткий промежуток времени". "А потом, когда война закончится, они смогут снова ее покупать", - добавил президент США.

Сообщений от индийской стороны о подобных решениях не поступало.

Комментарии аналитиков

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, покупки акций в расчете на коррекционный отскок выглядят рискованными.

"На четверг сохраняем наш целевой диапазон 2500-2600 пунктов по индексу МосБиржи с рисками тестирования его нижней границы при ухудшении ожиданий по геополитике. В текущей ситуации покупки акций в расчете на коррекционный отскок, на наш взгляд, несут на себе повышенные риски", - считает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ накануне предпринял попытку коррекционного роста после достижения годовых минимумов, при этом активность покупателей сместилась в сторону акций энергокомпаний после заявлений Минэнерго РФ, что дивидендная политика в секторе останется гибкой и будет определяться точечно.

Настроения на рынке остаются осторожными: геополитическая напряженность вокруг Украины не ослабевает, также в фокусе внимания инвесторов - обсуждение новых санкций Евросоюза, в том числе возможное расширение ограничений на российские энергетические компании. На финансовом рынке усилилась обеспокоенность по поводу темпов снижения инфляции и жесткости позиции Банка России: в ЦБ напомнили, что смягчение политики будет осторожным, чтобы удержать инфляцию под контролем, а эффект от повышения НДС может усилить ценовое давление в конце года.

Индекс МосБиржи находится вблизи годовых минимумов, основной фон остается напряженным. Рынок нащупывает новую опору и сохраняет уязвимость к любым негативным новостям по геополитике, макроэкономике или новым ограничениям со стороны Запада. На дневном графике индекс МосБиржи нащупал краткосрочный уровень поддержки на отметке 2521 пункт. Наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит дальнейшее движение индекса в боковике 2521-2640 пунктов, считает Магомедов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, укрепляющийся рубль продолжает давить на рынок акций РФ.

"О сломе нисходящего тренда по индексу МосБиржи говорить рано. Любой негатив способен увести индикатор к цели падения 2400 пунктов. Однако рынок выглядит перепроданным, потенциал отскока нарастает. Так что ситуация на утро четверга выглядит неопределенной", - считает эксперт.

В США накануне слабо просел индекс Dow Jones (-0,04%), но подросли S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+0,7%).

Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные новости, в том числе сильные отчеты банков. Однако сдерживающим фактором остается усиление напряженности в торговых отношениях с Китаем.

Растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США, что делает еще более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, заявил в среду член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран.

"На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике", - сказал Миран на мероприятии, организованном CNBC.

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор Beige Book показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда.

Публикация большинства статданных по экономике США по-прежнему приостановлена из-за шатдауна, и те немногие отчеты, которые выходят, внимательно отслеживаются рынком.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в октябре вырос на 19,4 пункта - до 10,7 пункта с минус 8,7 пункта месяцем ранее, что говорит об умеренном росте производственной активности в штате. Положительное значение индекса отмечено в третий раз за последние четыре месяца, сообщил в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка, рассчитывающий этот индикатор.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,2-0,4%).

Фондовые индексы Южной Кореи и Австралии обновили рекорды.

Безработица в Австралии в сентябре поднялась до 4,5% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц, по данным статуправления. Это максимальный уровень почти за четыре года (с ноября 2021 года). Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения уровня безработицы. Количество безработных в стране выросло на 33,9 тыс. и составило 684 тыс. человек (максимум с октября 2021 года). Число занятых увеличилось на 14,9 тыс. - до рекордных 14,64 млн человек.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх на заявлениях Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,47 за баррель (+0,9% и -0,8% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $58,85 за баррель (+1% и -0,7% накануне).

Оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Аналитики Bank of America полагают, что цена на Brent может опуститься ниже $50 за баррель в случае продолжения американо-китайской торговой войны при одновременном наращивании добычи странами-участницами ОПЕК+.

Инвесторы ждут официальных данных Минэнерго США по запасам нефти в стране, которые будут опубликованы в 19:00 по Москве. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.