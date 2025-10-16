"Транснефть" корректирует инвестпрограмму из-за роста дефицита денежных средств

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" испытывает дефицит денежных средств в связи с "эксклюзивной" налоговой нагрузкой, поэтому корректирует инвестпрограмму, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Дефицит денежных средств у нас, конечно, есть, он увеличился, потому что на нас давит эксклюзивная налоговая нагрузка, мы вынуждены корректировать капвложения из-за этого. Мы, может быть, не будем что-то строить, что хотели построить", - сказал он.

"Мы сейчас убираем инвестпроекты, то есть создание чего-то нового, и направляем средства на поддержание того, что есть, потому что наша главная задача - безопасная стабильная надежная работа системы", - добавил Гришанин.

По его словам, капвложения при этом не будут сокращаться. "В этом году капвложения не снизятся. Мы заканчиваем инвестпроект расширения (системы нефтепродуктопроводов - ИФ) "Юг", который раньше начинался, мы не будем делать новые. До 2030 года программа капвложений будет расти примерно на инфляцию", - сказал топ-менеджер.

Говоря о возможном увеличении мощности порта Козьмино, Гришанин заявил: "Куда же его расширять? (...) Мы вполне удовлетворяем тот спрос, который у нас заявляется".

"Есть программа капвложений. Она останется примерно на уровне этого года и дальше. До 2030 года она будет чуть расти с инфляцией, потому что мы понимаем, что все дорожает. Но основная точка приложения усилий будет не создание чего-то нового, а поддержание того, что есть", - заметил Гришанин.

Он также прокомментировал предложенный Минфином законопроект о том, чтобы "Транснефть" смогла получать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль с января 2025 года. "Пока видится, что этот инвестиционный налоговый вычет даст нам экономию порядка 200-300 млн рублей в год, то есть ничего, потому что при этом вы не имеете права применять ускоренную амортизацию. Когда они это напишут и примут, мы посмотрим. Исходя из сегодняшней версии, нам это даст крайне немного", - сказал Гришанин.

До 2025 года налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года ставка должна была вырасти до 25%, как и для всех российских организаций. Однако в декабре Госдума приняла закон, по которому для компании и её дочерних обществ в 2025-2030 гг. налоговая ставка установлена в размере 40%.

"Транснефть" в конце прошлого года сообщила, что в 2025 году планирует приступить к реализации третьего этапа проекта "Юг" для увеличения поставок дизельного топлива через Новороссийск и снижения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру, что предусматривает строительство магистрального нефтепродуктопровода Самара - Волгоград протяженностью около 750 км и мощностью 5,2 млн тонн в год. Также планируется повышение пропускной способности трубопровода на участке Волгоград - Новороссийск. Инвестиции оцениваются в 120 млрд рублей.