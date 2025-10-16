Путин выступил против "механического" включения затрат энергетиков в тариф для потребителей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Затраты российских энергокомпаний не должны "механически" перекладываться на потребителей через тарифы, такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН-2025).

"Подчеркну: затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей", - сказал он.

"Необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций", - отметил президент, заключив, что ждет соответствующих предложений от правительства.

Кроме того, в своем выступлении он также попросил кабмин в "самые короткие сроки" завершить подготовку концепции розничных рынков электроэнергии.

Как позднее рассказал министр экономического развития Максим Решетников, сейчас готовится большое совещание у президента по электроэнергетике, где будут обсуждаться, в частности, вопросы о дифференциации тарифов, управлении спросом, введение дифференциации ставки техприсоединения в зависимости от уровня надежности.

По его словам, сейчас на рынок выходят энергоблоки, где на "60 коп. capex приходится 40 коп. процентных платежей". "И это все мы вынуждены включать в рост тарифов", - сказал он.