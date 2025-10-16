Глава "Газпром нефти" не ждет значительного профицита на нефтерынке в IV квартале

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU -Профицит на нефтяном рынке, который прочат в четвертом квартале некоторые аналитики, если и будет, то незначительный, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если и будет профицит в IV квартале, то незначительный. Не хотел бы сейчас гадать, есть большое количество факторов, которые надо учитывать. Многое будет зависеть от того, продолжит ли Китай закупки нефти в стратегический резерв", - сказал он.

Дюков подчеркнул, что компания готова к любым ценам.

"Но мы готовы к любому развитию событий. Мы разные цены видели: и высокие, и низкие. Но если ты делаешь ставку на долгосрочное развитие, на создание новых технологий, ты все равно будешь в плюсе", - сказал глава "Газпром нефти".