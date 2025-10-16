В I чтении принят проект об ответственности госкомпаний за нарушение сроков оплаты по договорам

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие наказание госкомпаний за нарушение сроков оплаты по договорам с поставщиками (законопроект №921844-8).

"Согласно мониторингу, проведенному по данным ЕИС (единая информационная система) в сфере закупок в феврале 2025 года, организации-заказчики по договорам 223-Ф3 ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") размещают сведения об исполнении договора с нарушением сроков оплаты, что свидетельствует о наличии проблемы на практике и недостаточности правового регулирования, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Законопроектом предлагается решить остающуюся актуальной проблему несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по результатам закупки не с субъектами МСП".

Сами поправки предусматривают распространение нормы об административной ответственности заказчика за несвоевременную оплату по договорам с субъектами МСП на все закупки. Законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение Госдумы рядом депутатов и сенаторов весной текущего года.

В настоящее время в рамках закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) и 223-ФЗ установлен предельный срок оплаты по контрактам - 7 дней. Однако в 44-ФЗ этот срок является обязательным, а согласно 223-ФЗ заказчики могут устанавливать в своих положениях о закупках иные сроки оплаты. Обязательным он является только в случае контрактов, заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (так называемые спецторги). При этом за нарушение заказчиком срока оплаты по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее участники рынка закупок неоднократно отмечали, что госкомпании активно используют возможность устанавливать иные сроки оплаты. Так, например, подрядчики в области строительства неоднократно обращали внимание, что при работе с госкомпаниями сталкиваются с задержками по оплате исполненных контрактов, которые могут достигать 180 дней.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка ввести ответственность для госкомпаний за несвоевременную оплату по исполненным договорам. Летом прошлого года был подготовлен аналогичный законопроект, который тогда не поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, поскольку на тот момент в Госдуме находился другой законопроект. Он предусматривал внесение комплексных поправок в КоАП, определяющих ответственность за нарушения законодательства в сфере закупок и закупок по гособоронзаказу, и был принят в конце прошлого года.

Предполагалось, что норма об ответственности госкомпаний за нарушение сроков оплаты по договорам будет внесена в этот комплексный законопроект. Но в итоге этого тогда не произошло.