Рубль на "Мосбирже" сильно подешевел к юаню в рамках коррекции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" в четверг рубль значительно подешевел к юаню, скорректировавшись вниз после сильного роста в предыдущие дни, когда его котировки достигали максимальных отметок с конца июля.

К 19:00 юань подорожал на 21 копейку, до 11,1975 рубля. Ранее на торгах курс юаня падал до 10,9385 рубля впервые с 23 июля и поднимался до 11,258 рубля впервые со 2 сентября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России повысил официальный курс доллара на 17 октября на 24,49 копейки, до 79,0839 рубля, и увеличил курс евро на 35,76 копейки, до 92,0834 рубля.

"Рубль открылся вверх к юаню, который уходил чуть ниже отметки 10,94 рубля впервые с конца июля. Еще на старте сессии российская валюта резко подешевела, но вскоре восстановилась. Однако затем рубль стал быстро сдавать позиции: пара "юань-рубль" превысила уровень 11,25 рубля и прибавила более 2%. Ослаблению рубля может способствовать вероятное исчерпание временного избытка предложения иностранной валюты. Он был обусловлен, скорее всего, неравномерностью поступлений оплаты за российский экспорт, что связано с жестким санкционным режимом. В то же время валютная выручка экспортеров в целом остается под давлением санкций, геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж сырья, а также низких цен на нефть", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах России в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ.

Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте.

Рекордно высокой была в августе доля платежей в рублях за российский экспорт, она выросла до 56,3% с 54,4% в июле.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в Россию товаров и оказания услуг в августе снизилась до 54,1% после 55,4% в июле. Она начиная с декабря 2024 года превышает половину, рекордно высокой была в апреле - 56,2%.

Рост потребительских цен в России с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил Росстат. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером в четверг.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% до $61,8 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,15%, до $58,18 за баррель.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 7,36 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Поддержку рынку в ходе торгов четверга оказывали заявления президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок нефти. Трамп добавил, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 октября осталась на прежнем уровне - 16,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в четверг на 1 базисный пункт, до 16,89% годовых, версии на сроки три и шесть месяцев опустились на 3 базисных пункта и составили 17,99% и 19,89% годовых соответственно.