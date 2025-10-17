Уолл-стрит закрылась в минусе в четверг

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, показанный в начале сессии.

Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Американский президент Дональд Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны.

"У нас действуют 100%-е пошлины, - сказал он. - Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам".

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - сказал он в интервью Fox Business.

Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. "Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 б.п. каждое", - заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 б.п., учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Инвесторы в четверг были сфокусированы на корпоративных отчетах.

Опасения в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе усилились после публикации отчета Zions Bancorp, сообщившего о потерях по кредитам. Акции регионального банка рухнули на 13,1% по итогам торгов.

Капитализация другого регионального банка - Western Alliance - упала на 10,8% на фоне иска против одного из заемщиков.

Bank of New York Mellon сократил рыночную стоимость на 2%, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 21% в годовом выражении, выручку - на 9%, при этом оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

U.S. Bancorp завершил минувший квартал с рекордной выручкой, однако котировки акций этого банка развернулись в минус и потеряли 1,7%.

Travelers Cos., одна из крупнейших американских компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая, увеличила чистую прибыль в июле-сентябре в 1,5 раза, выручку - на 5%, а скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов, но ее бумаги подешевели на 2,9%. Чистый объем страховых премий за три месяца оказался ниже консенсус-прогноза.

Капитализация финансовой Charles Schwab, повышавшаяся после выхода сильной отчетности, снизилась на 1%.

Цена бумаг Salesforce Inc. выросла на 4% после улучшения прогноза этим поставщиком облачных решений для взаимодействия с клиентами.

Полупроводниковому сектору оказало поддержку улучшение прогноза выручки тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Акции Nvidia Corp. подорожали на 1,1%, Broadcom - на 0,8%, Micron Technology - на 5,5%, Qualcomm Inc. - на 0,7%.

Рыночная стоимость United Airlines Holdings сократилась на 5,6%. Авиахолдинг в июле-сентябре увеличил выручку на 2,6%, но показатель не оправдал ожиданий рынка. Чистая прибыль уменьшилась на 1,7%, при этом скорректированная прибыль превзошла прогноз.

Tesla уменьшила капитализацию на 1,5%, представившая в среду новый чип Apple Inc. и строящая дата-центр более чем на $1,5 млрд Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,8%, Amazon.com Inc. - на 0,5%, Microsoft Corp. - на 0,4%. Alphabet Inc. нарастила ее на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,65% и составил 45952,24 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,63% - до 6629,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,47% и составил 22562,54 пункта.