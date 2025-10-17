Brent подешевела до $60,88 за баррель

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени составила $60,88 за баррель, что на $0,18 (0,29%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $0,85 (1,37%), до $61,06 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,19 (0,33%), до $57,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на $0,81 (1,39%), до $57,46 за баррель.

Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.