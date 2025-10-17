Поиск

Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,2%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 2%.

Предварительно также сообщалось о росте цен на 2,2%. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

Сентябрьская инфляция является максимальной с апреля. Годом ранее она составляла 1,7%.

Темпы роста цен на услуги в прошлом месяце увеличились до 3,2% с 3,1% в августе, стоимости продуктов питания, алкоголя и табака - сократились до 3% с 3,2%. Снижение цен энергоносителей замедлилось 0,4% с 2%, промышленные товары подорожали на 0,8%, как и в августе.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре ускорился до 2,4% с 2,3% месяцем ранее. Предварительно сообщалось, что этот показатель не изменился, и эксперты не ожидали пересмотра оценки.

Потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,1% относительно августа, что совпало с предварительными данными и прогнозом рынка.

Инфляция в Евросоюзе в сентябре составила 2,6% в годовом выражении и 0,1% в помесячном.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за октябрь будут обнародованы 31 октября.

