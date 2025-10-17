РЖД проведут сокращения в аппарате управления

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" проведут сокращения в аппарате управления, сообщили "Интерфаксу" в компании.

По данным отраслевого портала Vgudok, до 1 ноября руководители РЖД - от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений - должны представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании Олега Белозерова была разослана ответственным за исполнение поручения лицам.

В РЖД "Интерфаксу" подтвердили подлинность документа и сообщили, что "оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объёмов работы и сложной экономической ситуации". "Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на приём новых сотрудников", - прокомментировали в РЖД.