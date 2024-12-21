"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" 20 декабря второй раз за месяц обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", отмечается в сообщении компании.

Российские газовики напоминают, что 1 декабря - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC были выведены на максимальный контрактный уровень.

"Газпром" начал поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

После очередного наращивания объема суточных поставок "Газпром" становится крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркмению. При этом по сумме поставок газа (с учетом также экспорта в виде СПГ) Россия уже давно является лидером по поставкам в КНР.