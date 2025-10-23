Поиск

Минцифры и Ростелеком разрабатывают сервис для госслужащих на базе ИИ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минцифры разрабатывает совместно с "Ростелекомом" платформу виртуальных сервисов, которая будет адаптирована для госслужащих, сообщил замглавы ведомства Григорий Борисенко в рамках XVIII цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2025" в Тюмени в четверг.

"С помощью этого сервиса госслужащие могут сделать конспекты документов, проводить поиск, изучение информации из больших объемов информативных актов или других документов, работать с аудио- и видеозаписями совещаний, делать транскрибации, готовить протоколы. Под капотом этого сервиса уже располагаются в том числе большие языковые модели различных форматов", - отметил он во время выступления на сессии "Пилотные проекты по ИИ Минцифры с субъектами РФ".

Данный сервис сейчас тестируется на платформе "Ростелекома", в дальнейшем Минцифры планирует перенести его на инфраструктуру правительства. Ведомство рассчитывает перейти на этот сервис до конца 2025 года.

"Мы даем возможность ряду наиболее активных и продвинутых регионов также поучаствовать с нами в тестировании этой платформы, посмотрим, насколько она удобна, помогает, встроившись в бизнес-процессы госслужащего, сделать ему работу быстрее и эффективнее. Поэтому если кому-то еще из субъектов РФ (хочется - ИФ) поучаствовать, давайте, мы готовы дать доступ", - сказал Борисенко.

Он назвал этот сервис, который сейчас используют около 200 тыс. сотрудников "Ростелекома", "достаточно зрелым".

Согласно презентации, подготовленной к выступлению Борисенко, сервис представляет собой государственную платформу искусственного интеллекта для госслужащих. Сервис предназначен для генерации, редактирования и анализа текстов, помогает подготовить материалы, создать и доработать контент любой сложности. Сервис обеспечивает мгновенный и точный поиск данных в обширных массивах информации.

Минцифры Ростелеком
