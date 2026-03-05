Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов золотом на рынке драгметаллов "Московской биржи" в феврале 2026 года увеличился почти в четыре раза по сравнению с февралем прошлого года и составил 43,4 тонны: 33,7 тонны в сделках своп и 9,7 тонны в сделках спот.

Как сообщает биржа, в денежном выражении объем увеличился более чем в пять раз до 537,3 млрд рублей.

Объем торгов серебром (своп и спот) в феврале вырос в семь раз и составил 64,5 тонны (13,9 млрд рублей), платиной – почти в три раза, до 333 кг (1,9 млрд рублей), палладием – в 3,4 раза до 274 кг (1,2 млрд рублей).

Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов в феврале составил 554,3 млрд рублей. Количество сделок выросло в три раза год к году и превысило 450 тыс. штук.

Частные инвесторы в феврале на рынке драгметаллов активнее всего совершали сделки с серебром – их доля в операциях с этим металлом превысила 58%. Доля физлиц в торгах золотом составила 4%, платиной – 48%, палладием – 43%. Количество физлиц, совершавших сделки с драгметаллами, выросло на 22% и составило 45,8 тыс. человек.

Цены на рынке драгметаллов "Московской биржи" используются для расчета индекса аффинированного золота RUGOLD, а также для фиксинга золота GOLDFIXME. Индекс RUGOLD стал первым товарным индикатором, включенным в реестр национальных ценовых индикаторов.