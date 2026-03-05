Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

В регионе объявлен режим жесткой экономии газа

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций) продолжит поставлять газ в Приднестровье до 30 июня 2026 года, решило Национальное агентство регулирования в энергетике Молдавии (ANRE).

"Решение было принято по запросу Министерства энергетики, которое предложило продлить срок (полномочий "Молдовагаз" - ИФ) еще на 3 месяца, то есть на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года", - сообщило ANRE.

Полномочия поставщика продлены для сохранения существующих операционных и договорных соглашений, а также в связи с необходимостью эффективного планирования пропускной способности линий электропередачи на региональном уровне, поясняет агентство.

Минэкономразвития непризнанной ПМР сообщило, что в Приднестровье вводится режим жесткой экономии газа: "В связи с событиями на Ближнем Востоке произошли критические сбои в механизме осуществления поставок природного газа в Приднестровье. Последствия указанных событий привели к существенному снижению объемов поставки газа и соответственно к необходимости ограничения потребления природного газа в коммерческих целях и в теплоэнергетике и введен режим жесткой экономии".

В этой ситуации МолдГРЭС переходит на уголь. "Выработка электроэнергии будет производиться на угольном топливе в необходимых потребителям объемах, в учреждения здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием граждан, в детские сады будет подаваться тепло. Также будет сохранена подача горячей воды бытовым потребителям. Предпринимаются все возможные меры по восстановлению механизма полноценного обеспечения потребностей Приднестровья в природном газе", - говорится в пресс-релизе.

В августе 2025 года ANRE лишило "Молдовагаз" лицензии на поставку газа в правобережную Молдавию, но предоставило компании полномочия по поставке газа на территорию левобережья с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2026 года.

С февраля 2025 года газ в Приднестровье через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") поставляет венгерская MET с использованием финансовых посредников. "Молдовагаз" обеспечивает транзит газа от границы с Румынией до Приднестровья. Руководство ПМР ранее сообщало, что поставки газа в регион осуществляются при финансовой поддержке России.