Греф спрогнозировал, что ВВП РФ в этом году вырастет только на 0,8%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2025 году вырастет примерно на 0,8%, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы последнее время так увлеклись борьбой с инфляцией, что немного подзабыли про экономический рост. Не будет экономического роста, и не будет ничего. Ни социальных проблем мы не сможем решать, никаких других. Поэтому перед страной стоит колоссальная задача сохранения темпов роста не ниже среднемировых", - сказал Греф на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Темпы роста экономики России в ближайшие два года будут на уровне 1-1,5%, к сожалению, в 2025-2026 годах. В этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, а в следующем году, дай бог, если мы выйдем на эти же цифры", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что задача состоит в возвращении экономики после ее охлаждения на запланированные темпы роста.

"Весь рост экономики зависит от двух факторов – это производительность труда и численность занятых", - заявил Греф.

Он напомнил, что стоит амбициозная цель по росту производительности труда. "В принципе, она решаема, если мы начнем активно использовать искусственный интеллект, роботизацию и все остальные новые технологии, но это требует существенных инвестиций и большого вклада в образование, науку и так далее. И это будет сложно сделать в условиях дефицита капитала и таких высоких ставок, которые мы имеем сегодня", - подчеркнул Греф.

Решению задачи по экономическому росту в ближайшие годы будут мешать демографические тренды, добавил он.

"К 2024 году у нас уровень безработицы снизился до 2,5% (средний уровень - ИФ), а в этом году - до 2,1%. И скорее всего, на этом уровне он будет держаться", - сказал Греф.