Глава "Транснефти" допустил рост прокачки нефти из РФ в Китай через Казахстан на 2,5 млн т в 2027-2028 гг.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Увеличение прокачки из России в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн возможно через несколько лет.

"Идет конкретная проработка этой темы. Но я думаю, через пару лет, не раньше. Где-то в 2027-2028 годах", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Требуется ряд технических решений, строительство станций, линейной части, финансирование. Есть проблемы такого порядка. А в целом идея нормальная, приемлемая, ресурсы есть. Все за. Осталось сделать", - сказал он.

В мае были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 млн т в год. Вице-премьер РФ Александр Новак комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".и в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн возможно через несколько лет.

"Идет конкретная проработка этой темы. Но я думаю, через пару лет, не раньше. Где-то в 2027-2028 годах", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Требуется ряд технических решений, строительство станций, линейной части, финансирование. Есть проблемы такого порядка. А в целом идея нормальная, приемлемая, ресурсы есть. Все за. Осталось сделать", - сказал он.

В мае были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 млн т в год. Вице-премьер РФ Александр Новак комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".