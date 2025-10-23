Поиск

Глава "Транснефти" допустил рост прокачки нефти из РФ в Китай через Казахстан на 2,5 млн т в 2027-2028 гг.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Увеличение прокачки из России в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн возможно через несколько лет.

"Идет конкретная проработка этой темы. Но я думаю, через пару лет, не раньше. Где-то в 2027-2028 годах", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Требуется ряд технических решений, строительство станций, линейной части, финансирование. Есть проблемы такого порядка. А в целом идея нормальная, приемлемая, ресурсы есть. Все за. Осталось сделать", - сказал он.

В мае были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 млн т в год. Вице-премьер РФ Александр Новак комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".и в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн возможно через несколько лет.

"Идет конкретная проработка этой темы. Но я думаю, через пару лет, не раньше. Где-то в 2027-2028 годах", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Требуется ряд технических решений, строительство станций, линейной части, финансирование. Есть проблемы такого порядка. А в целом идея нормальная, приемлемая, ресурсы есть. Все за. Осталось сделать", - сказал он.

В мае были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 млн т в год. Вице-премьер РФ Александр Новак комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".

Китай Николай Токарев Казахстан Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });