ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ожидается, что совокупный рост ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году составит 2%, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье.

Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП приобретет устойчивый характер, отметил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

По словам Токаева, за время функционирования Евразийского экономического союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил $20 млрд.

При этом приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз, с $600 млн в 2015 году до $4 млрд в 2024 году. Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 29% и составило $1,5 трлн.

"Мы далее должны последовательно укреплять экономический потенциал Евразийского экономического союза", - резюмировал президент Казахстана.

ЕАЭС Касым-Жомарт Токаев Казахстан
