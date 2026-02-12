Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь, сейчас годовая инфляции перешла к снижению, и эта тенденция продолжится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике.

По его словам, у Банка России сохраняется резерв для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

"Инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства, конечно благодаря жестокой ДКП со стороны ЦБ. Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь", - сказал он.

"Сейчас последние цифры по годовой инфляции - 6,4% (на 9 февраля - ИФ), и идет некоторое понижение. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции, отчасти на январь - плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок", - заявил министр.

"Дальше, мы понимаем, она (инфляция - ИФ) будет замедляться и нормализовываться и двигаться к целевому диапазону. По всем тенденциям мы это видим", - отметил Решетников.

"В целом мы сейчас отмечаем, что есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий", - заявил он.

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный).

С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,20%, с начала года - 2,24% (в 2025 году с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,50%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в декабре был сохранен на уровне 4-5%.