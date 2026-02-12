Поиск

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Определены даты проведения Восточного экономического форума в 2026 году во Владивостоке, сообщил фонд Росконгресс в четверг.

"Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Он стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты – от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.

По его словам, последние 10 лет форум способствует достижению высоких показателей развития макрорегиона.

"По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 года выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза. Промышленное производство увеличилось в 1,3 раза. Ежегодный объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,4 раза, ввода жилья - в 1,5 раза, объем строительства - в 2,3 раза", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрия Трутнева.

ВЭФ проводится с 2015 года. X Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2025 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В форуме приняли участие почти 8 тыс. человек из 75 стран и территорий. На форуме было подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей.

Восточный экономический форум ВЭФ Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16%

Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

 Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

 Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });