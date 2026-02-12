Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Определены даты проведения Восточного экономического форума в 2026 году во Владивостоке, сообщил фонд Росконгресс в четверг.

"Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Он стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты – от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.

По его словам, последние 10 лет форум способствует достижению высоких показателей развития макрорегиона.

"По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 года выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза. Промышленное производство увеличилось в 1,3 раза. Ежегодный объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,4 раза, ввода жилья - в 1,5 раза, объем строительства - в 2,3 раза", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрия Трутнева.

ВЭФ проводится с 2015 года. X Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2025 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В форуме приняли участие почти 8 тыс. человек из 75 стран и территорий. На форуме было подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей.