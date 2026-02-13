Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Операционные компании аэропорта "Домодедово" перешли в собственность ООО "Перспектива", дочерней компании АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), сказано в материалах ЕГРЮЛ.

Всего во владении "Перспективы" теперь 22 компании группы "Домодедово" (по 100% в каждой), включая ООО "ДМЕ Холдинг", ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" и ряд других ООО.

В конце января "Перспектива" выиграла приватизационные торги по продаже "Домодедово", предложив за актив 66,13 млрд руб. Всего на торги выставлялось 25 компаний в периметре управления аэропортом: помимо 22 ООО еще три МКООО - "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", "Асьенда Инвестментс Лимитед" и "Верулия Инвестментс Лимитед". В выписках из ЕГРЮЛ учредителем последних трех компаний все еще значится РФ (в лице территориального управления Росимущества в Калининградской области).

После оформления в собственность "Домодедово" МАШ планирует реорганизовать систему управления аэропортом, а также подготовить модель его развития, сообщал гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко журналистам. Количество компаний, которые могут быть упразднены или консолидированы, он не уточнил. Совет директоров создаст "понятную единую структуру управления группой", взяв за основу опыт "Шереметьево", сказал Василенко, добавив, что задачей менеджмента будет вывод аэропорта "на безубыточность и окупаемую деятельность".

До июня прошлого года "Домодедово" контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. По решению Арбитражного суда Московской области аэропорт был взыскан в доход государства. Иск с такими требованиями подавала Генпрокуратура РФ: в нем утверждалось, что Каменщик и второй предполагаемый бенефициар аэропорта Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.