Власти Кубани сообщили об увеличении урожая винограда в 2025 году на 30%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский край, один из лидеров в России по выращиванию винограда, в 2025 году собрал, по уточненным данным, 313 тысяч тонн винограда, что на 30% превысило показатель 2024 года, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на итоговом совещании в регионе.

"Несмотря на природные вызовы и засуху в северных районах края, наши аграрии смогли собрать свыше 11,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, сохранили первое место в стране по питьевому молоку, впервые в истории края получили рекордный урожай винограда - 313 тысяч тонн", - сказал он.

В 2024 году в регионе было собрано 240 тысяч тонн винограда.

В середине ноября Кондратьев написал в Telegram: "В крае завершили сбор винограда. В этом году аграрии собрали 305 тысяч тонн ягод, это рекордный урожай за всю историю Кубани".

На совещании во вторник губернатор напомнил, что за последние шесть лет площадь виноградников в регионе выросла на треть - до 32,5 тысzx гектаров.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса края в 2025 году составила 15,8 млрд рублей.

По данным администрации региона, в крае работают около 330 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием винограда.