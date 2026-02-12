Поиск

Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снова растут утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве повышается на $0,17 (0,24%) до $69,57 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $0,6 (0,87%) до $69,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,23 (0,36%) до $64,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (1,05%) до $64,63 за баррель.

Оба сорта торгуются вблизи максимумов почти за пять месяцев на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Ирана.

Трейдеров продолжают беспокоить перспектива военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном. Он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. По словам американского лидера, если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

Подъем нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

Инвесторы также оценивают обнародованный в среду прогноз ОПЕК. Организация по-прежнему считает, что мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Прогноз на следующий год также подтвержден.

В четверг ежемесячный отчет по рынку нефти опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Brent нефть
