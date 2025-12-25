ЦБ РФ включил "дочку" "Яндекса" в реестр операторов финансовых платформ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 25 декабря принял решение о включении АО "Яндекс финансовая платформа" в реестр операторов финансовых платформ, говорится в сообщении регулятора.

Представитель "Яндекса" не стал уточнять детали о внесении в реестр, отметив лишь, что это позволит компании предоставлять доступ к финансовым услугам и продуктам разных участников рынка через единую технологическую платформу.

"Детали о продукте мы расскажем после его запуска", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Яндекс финансовая платформа" зарегистрирована в мае 2025 года, основной вид деятельности компании - обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. "Яндекс" тогда сообщал, что учреждение юрлица - это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.